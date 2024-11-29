Вчителі, які винні у булінгу, мають бути відсторонені від роботи, — освітня омбудсменка Лещик

Надія Лещик наголосила на необхідності ухвалення законопроекту 11543 про безпеку в школах.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект 11543 про безпеку у закладах загальної середньої освіти. Він передбачає, що до роботи у закладах освіти не можуть бути допущені особи з судимостями за злочини проти статевої свободи, насильство, булінг чи домашнє насильство.

Освітня омбудсменка Надія Лещик виступила за відповідні зміни в законодавстві. Про це вона наголосила в інтерв’ю «УП.Життя».

Зокрема, вона підкреслила на необхідності ухвалення законопроекту 11543.

«Це наша позиція, тому ми також хочемо, щоб були внесені зміни у законодавство щодо булінгу. Якщо суд визнає педагога винним у булінгу, його мають відсторонити на рік, два, три – це вже будуть вирішувати депутати, Верховна Рада України. Сподіваюся, законопроєкт щодо посилення відповідальності буде», – заявила омбудсменка.

Також Надія Лещик наполягає на продовженні терміну розгляду справ щодо булінгу із трьох місяців до року.

«Ми аналізували судові рішення і побачили, що понад 20% справ не розглядаються у судах через те, що сплив термін розгляду – 3 місяці. Я буду ініціювати, щоб цей термін було продовжено хоча б до року, тому що суди не встигають, вони перевантажені», – зазначила Лещик.

Омбудсменка додала, що педагоги, які вигорають на роботі, мають звертатися за психологічною допомогою або навіть тимчасово змінювати сферу діяльності, аби уникнути негативного впливу на учнів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.