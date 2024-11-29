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Вчителі, які винні у булінгу, мають бути відсторонені від роботи, — освітня омбудсменка Лещик

17:59, 29 листопада 2024
Надія Лещик наголосила на необхідності ухвалення законопроекту 11543 про безпеку в школах.
Вчителі, які винні у булінгу, мають бути відсторонені від роботи, — освітня омбудсменка Лещик
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Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект 11543 про безпеку у закладах загальної середньої освіти. Він передбачає, що до роботи у закладах освіти не можуть бути допущені особи з судимостями за злочини проти статевої свободи, насильство, булінг чи домашнє насильство.

Освітня омбудсменка Надія Лещик виступила за відповідні зміни в законодавстві. Про це вона наголосила в інтерв’ю «УП.Життя».

Зокрема, вона підкреслила на необхідності ухвалення законопроекту 11543.

«Це наша позиція, тому ми також хочемо, щоб були внесені зміни у законодавство щодо булінгу. Якщо суд визнає педагога винним у булінгу, його мають відсторонити на рік, два, три – це вже будуть вирішувати депутати, Верховна Рада України. Сподіваюся, законопроєкт щодо посилення відповідальності буде», – заявила омбудсменка.

Також Надія Лещик наполягає на продовженні терміну розгляду справ щодо булінгу із трьох місяців до року.

«Ми аналізували судові рішення і побачили, що понад 20% справ не розглядаються у судах через те, що сплив термін розгляду – 3 місяці. Я буду ініціювати, щоб цей термін було продовжено хоча б до року, тому що суди не встигають, вони перевантажені», – зазначила Лещик.

Омбудсменка додала, що педагоги, які вигорають на роботі, мають звертатися за психологічною допомогою або навіть тимчасово змінювати сферу діяльності, аби уникнути негативного впливу на учнів.

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