Держборг України зріс на понад 4 млрд гривень у жовтні

Державний борг України досяг 155,37 млрд доларів, із них 71% – зовнішні зобов’язання.

Фото: mbiz.censor.net

У жовтні 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України зросла на 4,35 млрд грн, але у доларовому еквіваленті зменшилась на 0,32 млрд доларів. Про це повідомило Міністерство фінансів.

Станом на 31 жовтня 2024 року загальний обсяг боргу становив 6,41 трлн грн або 155,37 млрд доларів США.

За структурою боргу:

Зовнішній борг — 4,58 трлн грн (71,48% від загальної суми), або 111,06 млрд доларів.

Внутрішній борг — 1,83 трлн грн (28,52%), або 44,31 млрд доларів.

Ці показники свідчать про збереження значної частки зовнішніх зобов’язань у загальному борговому портфелі України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.