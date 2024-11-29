Госдолг Украины вырос более чем на 4 млрд гривен в октябре

Государственный долг Украины достиг 155,37 млрд долларов, из них 71% – внешние обязательства.

Фото: mbiz.censor.net

В октябре 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,35 млрд грн, но в долларовом эквиваленте уменьшилась на 0,32 млрд долларов. Об этом сообщило Министерство финансов.

По состоянию на 31 октября 2024 года общий объем долга составил 6,41 трлн грн или 155,37 млрд долларов США.

По структуре долга:

Внешний долг - 4,58 трлн грн (71,48% от общей суммы), или 111,06 млрд долларов.

Внутренний долг - 1,83 трлн грн (28,52%), или 44,31 млрд долларов.

Эти показатели свидетельствуют о сохранении значительной доли внешних обязательств в общем долговом портфеле Украины.

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