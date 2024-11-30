Владимир Зеленский уволил Посла Украины в Нидерландах

Александр Карасевич будет выполнять функции государственного секретаря Министерства иностранных дел.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Карасевича с должностей Посла Украины в Нидерландах и постоянного представителя при Организации по запрещению химического оружия. Соответствующий указ №793/2024 был обнародован на официальном сайте Главы государства.

«Уволить Карасевича Александра Александровича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Нидерланды и с должности Постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия по совместительству», – говорится в документе.

Напомним, Кабинет Министров назначил Александра Карасевича государственным секретарем Министерства иностранных дел.

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