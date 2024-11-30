Володимир Зеленський звільнив Посла України в Нідерландах

Олександр Карасевич виконуватиме функції державного секретаря Міністерства закордонних справ.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Карасевича з посад Посла України в Нідерландах та постійного представника при Організації із заборони хімічної зброї. Відповідний указ №793/2024 оприлюднили на офіційному сайті Глави держави.

«Звільнити Карасевича Олександра Олександровича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Нідерланди та з посади Постійного представника України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом», – сказано в документі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів призначив Олександра Карасевича державним секретарем Міністерства закордонних справ.

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