КНДР надала РФ більше допомоги, ніж ЄС для України, – Жозеп Боррель

Жозеп Боррель закликає країни ЄС посилити військову допомогу Україні.

Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Північна Корея надала Росії більше військової допомоги, ніж Європа – Україні. Він закликає країни Європейського Союзу посилити військову допомогу Україні, передає Euronews.

«Ми досягли переломного моменту. Зараз настав момент, коли країни ЄС повинні вирішити: ми йдемо й ми підтримуємо», - підкреслив Жозеп Боррель.

За його словами, росіяни дуже сильно тиснуть та вони не чекають на переговори.

«Північна Корея надала Росії набагато більше (допомоги - ред), ніж ми змогли надати українцям», - сказав Боррель.

Напередодні завершення строку своїх повноважень Боррель також поставив під сумнів думку про те, що Росія стала політичним вигнанцем у світі й ізолювалася на міжнародній політичній арені.

Раніше США попередили про нові постачання Північною Кореєю балістики та техніки Росії для війни в Україні.

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