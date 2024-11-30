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Стало відомо, як відключатимуть світло 1 грудня

18:52, 30 листопада 2024
1 грудня в Україні діятимуть графіки відключень світла.
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У неділю, 1 грудня, в Україні діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».

Повідомляється, що завтра час та обсяг обмежень будуть наступними:

для побутових споживачів - з 13:00 до 22:00 (одна черга відключень)

для промисловості та бізнесу - з 08:00 до 13:00 (графіки обмеження потужності)

Обмеження в одну чергу означає, що світла може не бути максимум 4 години.

«Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада», - додали в Укренерго.

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Укренерго графіки відключень світла

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