У МОН пояснили, чому серед чоловіків віком від 25 років суттєво спав попит на вищу освіту

У МОН впевнені, що зменшення кількості чоловіків-вступників пов’язане з тим, що друга вища освіта більше не дає відстрочку від мобілізації.

Фото: novyny.live

В Україні у 2024 році суттєво зменшилася кількість чоловіків віком від 25 років, які вирішили поступити в вищий навчальний заклад для здобуття освіту.

Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький заявив, що так сталося через те, що відомство ухвалило два важливі рішення. Про це він сказав у інтерв’ю ZN.

Він зазначив, якщо особа здобуває вищу освіту не за послідовністю (тобто не продовжує навчання, а вступає заново на вже здобутий рівень), то не отримує відстрочки від мобілізації.

«Відповідно, якщо ти вже маєш бакалавра, будь ласка, здобувай іще раз бакалавра, нема проблем, але цей другий раз не дає тобі права на відстрочку. Якщо ти вже маєш магістра, здобувай, будь ласка, ще раз магістра», - сказав він.

За його словами, МОН зацікавлене в тому, щоб максимальна кількість людей здобувала вищу освіту, але наголосив, що «не варто плутати права на освіту з обов’язком захищати державу».

«Відстрочка від мобілізації надається тільки якщо відповідний рівень вищої освіти здобувається вперше. Це легко відстежується через ЄДЕБО, адже саме через цю базу формується довідка для ТЦК», - додав він.

Раніше ми писали, що з університетів масово відрахували понад 23 тисячі ухилянтів, які уникали мобілізації.

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