Практика судів
  1. В Україні

У МОН пояснили, чому серед чоловіків віком від 25 років суттєво спав попит на вищу освіту

18:34, 30 листопада 2024
У МОН впевнені, що зменшення кількості чоловіків-вступників пов’язане з тим, що друга вища освіта більше не дає відстрочку від мобілізації.
У МОН пояснили, чому серед чоловіків віком від 25 років суттєво спав попит на вищу освіту
Фото: novyny.live
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні у 2024 році суттєво зменшилася кількість чоловіків віком від 25 років, які вирішили поступити в вищий навчальний заклад для здобуття освіту.

Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький заявив, що так сталося через те, що відомство ухвалило два важливі рішення. Про це він сказав у інтерв’ю ZN.

Він зазначив, якщо особа здобуває вищу освіту не за послідовністю (тобто не продовжує навчання, а вступає заново на вже здобутий рівень), то не отримує відстрочки від мобілізації.

«Відповідно, якщо ти вже маєш бакалавра, будь ласка, здобувай іще раз бакалавра, нема проблем, але цей другий раз не дає тобі права на відстрочку. Якщо ти вже маєш магістра, здобувай, будь ласка, ще раз магістра», - сказав він.

За його словами, МОН зацікавлене в тому, щоб максимальна кількість людей здобувала вищу освіту, але наголосив, що «не варто плутати права на освіту з обов’язком захищати державу».

«Відстрочка від мобілізації надається тільки якщо відповідний рівень вищої освіти здобувається вперше. Це легко відстежується через ЄДЕБО, адже саме через цю базу формується довідка для ТЦК», - додав він.

Раніше ми писали, що з університетів масово відрахували понад 23 тисячі ухилянтів, які уникали мобілізації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МОН України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Придатність до військової служби чоловіків від 17 до 25 років зможуть встановлювати без медогляду – Міноборони внесло зміни до положення про ВЛК

ВЛК зможе приймати постанови без медогляду – Міноборони встановило новий порядок ВЛК для хлопців-призовників.

Верховний Суд висловився щодо способу реалізації права особи на перехід з одного виду пенсії на інший

Гарантії реалізації права особи на перехід з одного виду пенсії на інший – позиція Верховного Суду.

Кабмін пропонує змінити підходи до пільг для сплати комунальних послуг військовослужбовцям та поліцейським

Уряд пропонує визначити нові критерії для надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

«Злив» інформації з державних реєстрів стане тяжким злочином – у Раді повернулися до розгляду раніше забракованого законопроекту

Верховна Рада повертається до законопроекту, яким вводиться 8 років позбавлення волі за розповсюдження даних з державних реєстрів.

МВС затвердило правила носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів цивільними особами

Набули чинності нові Правила носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Юровська
    Галина Юровська
    суддя Конституційного Суду України
  • Ірина Верещук
    Ірина Верещук
    заступник Керівника Офісу Президента України
  • Дмитро Матохнюк
    Дмитро Матохнюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду