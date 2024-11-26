З університетів масово відрахували понад 23 тисячі ухилянтів, які уникали мобілізації, — Міносвіти

Чоловіки віком понад 30 років насправді не планували навчатися, а лише намагались уникнути обов'язків.

Фото: tyzhden.ua

В Україні з вищих навчальних закладів із квітня по серпень 2024 року відрахували 23448 тисячі чоловіків призовного віку.

Йдеться про чоловіків віком 30 і більше років, які прогулювали заняття, не складали сесії тощо. Вони не планували бути студентами, а лише хотіли уникнути мобілізації.Про це повідомив заступник міністра освіти Михайло Винницький.

«Безпосередньо за результатами перевірок ДСЯО (Дерслужба якості освіти) відраховано 5805 здобувачів, решта - за результатами роботи внутрішніх систем забезпечення якості освіти самих університетів», - зазначив Винницький.

Він уточнив, що були відраховані саме ті «студенти», які насправді не планували навчатись, а мали намір «використати цей статус для уникнення інших обов'язків».

«Те, що їх вже немає в системі вищої освіти, – ознака того, що система самоочищується», – вважає посадовець.

Водночас ціла низка університетів втратила ліцензії на здійснення освітньої діяльності за рішенням Міністерства освіти і науки України.

Він також додав, що за поданням ДСЯО правоохоронні органи вже відкрили 8 кримінальних проваджень щодо недоброчесних осіб серед викладацького складу й адміністрації вишів, але загальна кількість таких справ, на жаль, більша.

«Факт відкриття кримінальних справ – це чіткий сигнал: корупції у вищій освіті України немає місця. Тож МОН позбавлено цілий ряд закладів вищої освіти їх ліцензій на провадження освітньої діяльності. Географія випадків дуже широка: від Запоріжжя до Ужгорода, від Миколаєва до Львова. Ми продовжуємо боротьбу із недоброчесними ділками, які дискредитують вищу освіту своїми фейковими "закладами", які у 2023-2024 масово зараховували чоловіків призовного віку (особливо віком 30+ і часто в порушення ліцензійних обсягів), абсолютно публічно заявляючи про свої розцінки за такі дії. Такої профанації системи вищої освіти МОН терпіти не буде», – заявив Винницький.

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