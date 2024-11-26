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Из университетов массово отчислили более 23 тысяч уклонистов, которые избегали мобилизации — Минобразования

16:38, 26 ноября 2024
Мужчины старше 30 лет на самом деле не планировали учиться, а лишь пытались избежать обязанностей.
Из университетов массово отчислили более 23 тысяч уклонистов, которые избегали мобилизации — Минобразования
Фото: tyzhden.ua
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В Украине из высших учебных заведений с апреля по август 2024 года отчислили 23,448 млн мужчин призывного возраста.

Речь идет о мужчинах в возрасте 30 и более лет, которые прогуливали занятия, не сдавали сессии и т.д. Они не планировали быть студентами, а только хотели избежать мобилизации. Об этом сообщил заместитель министра образования Михаил Винницкий.

«Непосредственно по результатам проверок ГСКО (Госслужба качества образования) отчислено 5805 соискателей, остальные – по результатам работы внутренних систем обеспечения качества образования самих университетов», – отметил Винницкий.

Он уточнил, что были отчислены именно те «студенты», которые на самом деле не планировали учиться, а намеревались «использовать этот статус во избежание других обязанностей».

«То, что их уже нет в системе высшего образования – признак того, что система самоочищается», – считает чиновник.

В то же время, целый ряд университетов потерял лицензии на осуществление образовательной деятельности по решению Министерства образования и науки Украины.

Он также добавил, что по представлению ДСКО правоохранительные органы уже открыли 8 уголовных производств в отношении неблагополучных лиц среди преподавательского состава и администрации вузов, но общее количество таких дел, к сожалению, больше.

«Факт открытия уголовных дел – это четкий сигнал: коррупции в высшем образовании Украины нет места. Поэтому МОН лишен ряд учреждений высшего образования их лицензий на осуществление образовательной деятельности. География случаев очень широка: от Запорожья до Ужгорода, от Николаева до Львова. Мы продолжаем борьбу с неблагочестивыми дельцами, дискредитирующими высшее образование своими фейковыми «заведениями», которые в 2023-2024 массово засчитывали мужчин призывного возраста (особенно возрастом 30+ и часто в нарушение лицензионных объемов), абсолютно публично заявляя о своих расценках за такие. Такой профанации системы высшего образования МОН терпеть не будет», – заявил Винницкий.

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Минобразования мобилизация

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