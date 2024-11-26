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Кандидаты на две должности членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей: известны фамилии

16:37, 26 ноября 2024
Дополнительно документы для участия в отборе подали всего четыре кандидата, началась специальная проверка.
Кандидаты на две должности членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей: известны фамилии
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Высший совет правосудия 26 ноября обнародовал финальный список претендентов на две должности членов Совета правосудия по квоте Съезда судей Украины.

Напомним, что 4 октября Совет судей Украины объявил о дополнительном отборе кандидатов на должности членов ВСП, поскольку во время предыдущего отбора документы подали только 12 кандидатов, у части из которых ранее уже были проблемы с прохождением Этического совета.

Документы на должности членов Совета правосудия можно было подать до 25 ноября.

При этом 7 ноября Этический совет сообщил, что из первых 12 кандидатов к собеседованиям он допустил лишь 10 претендентов.

Таким образом, на две вакантные должности членов ВСП всего есть 14 претендентов.

Кандидаты на должности членов Совета правосудия из «дополнительной группы»:

ЯВОРСКАЯ Наталья Ивановна – судья Городоцкого районного суда Львовской области

СИДОРЕНКО Дмитрий Владимирович – судья Днепропетровского окружного административного суда в отставке

ГАРСКИЙ Александр Вячеславович – судья Малиновского районного суда города Одессы

ГАЛАСЬ Ирина Анатольевна – судья Деснянского районного суда города Киева

«Первая группа» кандидатов, напомним, выглядит следующим образом:

КАЛАРАШ Андрій Андрійович – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

КОШЛЯ Андрій Олександрович – суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області.

ШКОДІН Ярослав Віталійович – суддя Вищого антикорупційного суду.

СОКУРЕНКО Лариса Віталіївна – суддя Господарського суду Київської області.

СПІРІДОНОВА Тетяна Вікторівна – суддя Хмельницького апеляційного суду.

ЄВТУШЕНКО Олексій Іванович – суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу.

КОТЛЯРОВА Ірина Юріївна – голова Вишгородського районного суду Київської області. 

КАПУСТИНСЬКИЙ Максим Вікторович – суддя Енергодарського міського суду Запорізької області.

ТКАЧЕНКО Олександр Васильович – суддя Господарського суду Миколаївської області у відставці. 

МУЗИКАНТ Сергій Лазаревич – начальник ТУ Державної судової адміністрації в Донецькій області. Суддя Апеляційного суду Донецької області у відставці.

Автор: Вячеслав Хрипун

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ВСП

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