Кандидаты на две должности членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей: известны фамилии

Высший совет правосудия 26 ноября обнародовал финальный список претендентов на две должности членов Совета правосудия по квоте Съезда судей Украины.
Напомним, что 4 октября Совет судей Украины объявил о дополнительном отборе кандидатов на должности членов ВСП, поскольку во время предыдущего отбора документы подали только 12 кандидатов, у части из которых ранее уже были проблемы с прохождением Этического совета.
Документы на должности членов Совета правосудия можно было подать до 25 ноября.
При этом 7 ноября Этический совет сообщил, что из первых 12 кандидатов к собеседованиям он допустил лишь 10 претендентов.
Таким образом, на две вакантные должности членов ВСП всего есть 14 претендентов.
Кандидаты на должности членов Совета правосудия из «дополнительной группы»:
ЯВОРСКАЯ Наталья Ивановна – судья Городоцкого районного суда Львовской области
СИДОРЕНКО Дмитрий Владимирович – судья Днепропетровского окружного административного суда в отставке
ГАРСКИЙ Александр Вячеславович – судья Малиновского районного суда города Одессы
ГАЛАСЬ Ирина Анатольевна – судья Деснянского районного суда города Киева
«Первая группа» кандидатов, напомним, выглядит следующим образом:
КАЛАРАШ Андрій Андрійович – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.
КОШЛЯ Андрій Олександрович – суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області.
ШКОДІН Ярослав Віталійович – суддя Вищого антикорупційного суду.
СОКУРЕНКО Лариса Віталіївна – суддя Господарського суду Київської області.
СПІРІДОНОВА Тетяна Вікторівна – суддя Хмельницького апеляційного суду.
ЄВТУШЕНКО Олексій Іванович – суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу.
КОТЛЯРОВА Ірина Юріївна – голова Вишгородського районного суду Київської області.
КАПУСТИНСЬКИЙ Максим Вікторович – суддя Енергодарського міського суду Запорізької області.
ТКАЧЕНКО Олександр Васильович – суддя Господарського суду Миколаївської області у відставці.
МУЗИКАНТ Сергій Лазаревич – начальник ТУ Державної судової адміністрації в Донецькій області. Суддя Апеляційного суду Донецької області у відставці.
Автор: Вячеслав Хрипун
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