Практика судов
  1. В Украине

Правительство упростило процедуру выдачи документов через программу єМалятко

20:11, 26 ноября 2024
Кабмин упрощает процедуру выдачи документов о госрегистрации рождения в случае заказа услуги по их доставке по месту жительства заявителя.
Правительство упростило процедуру выдачи документов через программу єМалятко
Источник фото: Omurden Cengiz / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров упростил процедуру выдачи документов о государственной регистрации рождения по программе «єМалятко».

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Правительства 26 ноября.

«Еще одна позиция «детской» «Зимней поддержки» — реализация программы «Малятко»... Сегодня совершенствуем механизм выплат. А именно – упрощаем процедуру выдачи документов о государственной регистрации рождения в случае заказа услуги по их доставке по месту жительства заявителя», - отметил он.

По словам Шмыгаля, по этой программе в 2024 году около 36 тысяч семей получили бэби-боксы, а для 126 тысяч семей государство перечислило стоимость «упаковки малыша» на сумму 974 млн грн.

Также мы писали, что Кабмин анонсировал программу, по которой будет предоставляться денежная помощь на детей для прохождения зимнего периода. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

 

Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают вернуть опцию конфискации имущества коррупционеров, которые заключат соглашения со следствием и избежать тюрьмы

Законом о лишении предателей государственных наград из Уголовного кодекса изъяли норму о возможности конфисковать имущество коррупционеров в качестве опционального дополнительного наказания – предлагается вернуть ее обратно.

Кандидаты на две должности членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей: известны фамилии

Дополнительно документы для участия в отборе подали всего четыре кандидата, началась специальная проверка.

Минфин предлагает улучшить зарплаты в Госаудитслужбе, которая будет отчитываться за прозрачность использованных Украиной средств ЕС

Поскольку Госаудитслужба фактически является главным контролером средств, поступающих от ЕС, предлагается выделить должности, на которые не распространяется законодательство о государственной службе, и установить оклады в отдельном законе.

В Верховную Раду внесли законопроект о доплатах судьям местных судов

Доплата судьям первой инстанции фактически составит фиксированную сумму в 10,5 тысяч грн.

В команде Дональда Трампа провели внутреннюю проверку относительно его главного юриста Бориса Эпштейна – WP

Дональд Трамп заказал анализ после того, как услышал обвинения в том, что Эпштейн просил деньги у потенциальных кандидатов в правительство и других лиц – The Washington Post.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Коваленко
    Інна Коваленко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва