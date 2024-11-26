Правительство упростило процедуру выдачи документов через программу єМалятко

Кабмин упрощает процедуру выдачи документов о госрегистрации рождения в случае заказа услуги по их доставке по месту жительства заявителя.

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Кабинет Министров упростил процедуру выдачи документов о государственной регистрации рождения по программе «єМалятко».

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Правительства 26 ноября.

«Еще одна позиция «детской» «Зимней поддержки» — реализация программы «Малятко»... Сегодня совершенствуем механизм выплат. А именно – упрощаем процедуру выдачи документов о государственной регистрации рождения в случае заказа услуги по их доставке по месту жительства заявителя», - отметил он.

По словам Шмыгаля, по этой программе в 2024 году около 36 тысяч семей получили бэби-боксы, а для 126 тысяч семей государство перечислило стоимость «упаковки малыша» на сумму 974 млн грн.

Также мы писали, что Кабмин анонсировал программу, по которой будет предоставляться денежная помощь на детей для прохождения зимнего периода.

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