В Тернопольской области после обстрела свет будут включать на 2 часа

До конца суток 26 ноября свет будет в каждой из 5 очередей только по 2 часа, в одной – 3 часа.

После шахедной атаки на энергообъект в Тернопольской области от аварийных ограничений перешли на жесткий график отключений света.

"Тернопольоблэнерго, исходя из сетевых ограничений существующей электрической сети, разработало и вводит график, согласно которому электроснабжение будет выполняться потребителям в определенные часы", – сообщили в компании.

Согласно графикам, в каждой из очередей свет будет 2 часа до конца суток, за исключением 1-й очереди, которой запланировано дать электроэнергию еще в последний час суток.

Таким образом, 1 очередь со светом с 11:00 до 13:00 плюс с 23:00 до 24:00, 2 очередь – с 13:00 до 15:00, 3 очередь – с 15:00 до 17:00, 4 очередь – с 17:00 до 19:00, 5 очередь – с 19:00 до 21:00, 6 очередь – с 21:00 до 23:00.

Напомним, что Россия атаковала шахедами Тернопольщину. Повреждена энергоинфраструктура, от которой питается Тернополь. Из-за этого возникли проблемы с электрическим общественным транспортом, отключением света и воды.

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