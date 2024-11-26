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На Тернопільщині після обстрілу світло вмикатимуть на 2 години

16:27, 26 листопада 2024
До кінця доби 26 листопада світло буде у кожній із 5 черг лише по 2 години, в одній – 3 години.
На Тернопільщині після обстрілу світло вмикатимуть на 2 години
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Після шахедної атаки на енергооб’єкт на Тернопільщині від аварійних обмежень перейшли на жорсткий графік відключень світла. 

"Тернопільобленерго, виходячи з мережевих обмежень наявної електричної мережі, розробило та запроваджує графік, згідно з яким електропостачання виконуватиметься споживачам у певні години", – повідомили у компанії.

Згідно із графіками, у кожної з черг світло буде 2 години до кінця доби, за винятком 1-ї черги, якій заплановано дати електроенергію ще в останню годину доби.

Таким чином, 1 черга зі світлом з 11:00 до 13:00 плюс із 23:00 до 24:00, 2 черга - із 13:00 до 15:00, 3 черга - із 15:00 до 17:00, 4 черга - із 17:00 до 19:00, 5 черга - із 19:00 до 21:00, 6 черга - із 21:00 до 23:00.

Нагадаємо, що Росія атакувала шахедами Тернопільщину. Пошкоджено енергоінфраструктуру, від якої живиться Тернопіль. Через це виникли проблеми з електричним громадським транспортом, відключенням світла та води.

У ніч на 26 листопада РФ атакувала Україну чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М» з Воронезької та Курської областей. Також було випущено рекордну кількість ударних дронів – 188.

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Тернопіль світло

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