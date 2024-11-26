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На Волині викрили канал контрабанди побутової техніки

22:54, 26 листопада 2024
Зловмисники налагодили схему закупівлі товару в Польщі та ввезення його в Україну без декларування та сплати митних платежів.
На Волині викрили канал контрабанди побутової техніки
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На Волині припинено канал нелегального ввезення в Україну через державний кордон комп’ютерної  техніки та побутових приладів з приховуванням від митного контролю.  Про це повідомила Волинська обласна прокуратура.

У відомстві зазначають, що жителі Володимирського району налагодили схему закупівлі товару в Республіці Польща та ввезення його в Україну без декларування та сплати митних платежів.

Реалізовувався товар через мережу Інтернет (у тому числі через створений зловмисниками аналог відомого сайту продажів) по всій території країни.

Замовлення покупцям відправляли поштою. Для приховування здійснення великої кількості відправлень залучали інших людей, яким платили грошову винагороду.

«У ході санкціонованих судом обшуків у складських приміщеннях, оселях та транспортних засобах фігурантів вилучено комп'ютерну та побутову техніку й інші товарно-матеріальні цінності на суму близько 11 мільйонів гривень», - заявили у прокуратурі.

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прокуратура контрабанда

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