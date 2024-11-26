На Волыни разоблачили канал контрабанды бытовой техники

Злоумышленники наладили схему закупки товара в Польше и ввоза его в Украину без декларирования и уплаты таможенных платежей.

На Волыни остановили канал нелегального ввоза в Украину через государственную границу компьютерной техники и бытовых приборов с утаиванием от таможенного контроля. Об этом сообщила Волынская областная прокуратура.

В ведомстве отмечают, что жители Владимирского района наладили схему закупки товара в Республике Польша и ввоз его в Украину без декларирования и уплаты таможенных платежей.

Реализовывался товар через Интернет (в том числе через созданный злоумышленниками аналог известного сайта продаж) по всей территории страны.

Заказ покупателям отправляли по почте. Для сокрытия совершения большого количества отправлений привлекали других людей, которым платили денежное вознаграждение.

«В ходе санкционированных судом обысков в складских помещениях, домах и транспортных средствах фигурантов изъяли компьютерную и бытовую технику и другие товарно-материальные ценности на сумму около 11 миллионов гривен», - заявили в прокуратуре.

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