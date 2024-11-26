Практика судов
  1. В мире

На Волыни разоблачили канал контрабанды бытовой техники

22:54, 26 ноября 2024
Злоумышленники наладили схему закупки товара в Польше и ввоза его в Украину без декларирования и уплаты таможенных платежей.
На Волыни разоблачили канал контрабанды бытовой техники
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Волыни остановили канал нелегального ввоза в Украину через государственную границу компьютерной техники и бытовых приборов с утаиванием от таможенного контроля. Об этом сообщила Волынская областная прокуратура.

В ведомстве отмечают, что жители Владимирского района наладили схему закупки товара в Республике Польша и ввоз его в Украину без декларирования и уплаты таможенных платежей.

Реализовывался товар через Интернет (в том числе через созданный злоумышленниками аналог известного сайта продаж) по всей территории страны.

Заказ покупателям отправляли по почте. Для сокрытия совершения большого количества отправлений привлекали других людей, которым платили денежное вознаграждение.

«В ходе санкционированных судом обысков в складских помещениях, домах и транспортных средствах фигурантов изъяли компьютерную и бытовую технику и другие товарно-материальные ценности на сумму около 11 миллионов гривен», - заявили в прокуратуре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура контрабанда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают вернуть опцию конфискации имущества коррупционеров, которые заключат соглашения со следствием и избежать тюрьмы

Законом о лишении предателей государственных наград из Уголовного кодекса изъяли норму о возможности конфисковать имущество коррупционеров в качестве опционального дополнительного наказания – предлагается вернуть ее обратно.

Кандидаты на две должности членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей: известны фамилии

Дополнительно документы для участия в отборе подали всего четыре кандидата, началась специальная проверка.

Минфин предлагает улучшить зарплаты в Госаудитслужбе, которая будет отчитываться за прозрачность использованных Украиной средств ЕС

Поскольку Госаудитслужба фактически является главным контролером средств, поступающих от ЕС, предлагается выделить должности, на которые не распространяется законодательство о государственной службе, и установить оклады в отдельном законе.

В Верховную Раду внесли законопроект о доплатах судьям местных судов

Доплата судьям первой инстанции фактически составит фиксированную сумму в 10,5 тысяч грн.

В команде Дональда Трампа провели внутреннюю проверку относительно его главного юриста Бориса Эпштейна – WP

Дональд Трамп заказал анализ после того, как услышал обвинения в том, что Эпштейн просил деньги у потенциальных кандидатов в правительство и других лиц – The Washington Post.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Коваленко
    Інна Коваленко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва