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В Пенсионном фонде объяснили, как часто ВПЛ нужно проходить видеоидентификацию

22:18, 26 ноября 2024
В Пенсионном фонде разъяснили вопрос видеоидентификации ВПЛ.
В Пенсионном фонде объяснили, как часто ВПЛ нужно проходить видеоидентификацию
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области продолжает отвечать на вопросы граждан по пенсионным выплатам.

 В этот раз в ведомстве ответили на следующий вопрос: «Я прошла видеоидентификацию как внутренне перемещенное лицо в июне. Когда нужно проходить следующую?».

В ПФ заявили, что физическую идентификацию пенсионерам, которые взяты на учет как внутренне перемещенные лица до 24.02.2022 и получают пенсионные выплаты в АО Ощадбанк, необходимо проходить каждые 6 месяцев.

«Если предварительная видеоидентификация была в июне, следующая должна быть проведена в декабре», - говорится в ведомстве.

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Пенсионный фонд ВПЛ пенсия в Украине

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