В Пенсионном фонде объяснили, как часто ВПЛ нужно проходить видеоидентификацию

В Пенсионном фонде разъяснили вопрос видеоидентификации ВПЛ.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области продолжает отвечать на вопросы граждан по пенсионным выплатам.

В этот раз в ведомстве ответили на следующий вопрос: «Я прошла видеоидентификацию как внутренне перемещенное лицо в июне. Когда нужно проходить следующую?».

В ПФ заявили, что физическую идентификацию пенсионерам, которые взяты на учет как внутренне перемещенные лица до 24.02.2022 и получают пенсионные выплаты в АО Ощадбанк, необходимо проходить каждые 6 месяцев.

«Если предварительная видеоидентификация была в июне, следующая должна быть проведена в декабре», - говорится в ведомстве.

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