Водителям и пешеходам напомнили правила поведения на дорогах во время тумана

Туман уменьшает зону видимости и способствует обману зрения, тем самым нарушая ориентацию в пространстве.

Фото: patrol.police.gov.ua

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Патрульная полиция Киева напомнила правила поведения водителей и пешеходов во время тумана.

Водителям советуют следовать простым правилам:

- отказаться от рискованных маневров и скоростной езды;

- снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам;

- увеличить дистанцию ​​между автомобилями;

- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

- при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;

- пользоваться средствами пассивной безопасности как для взрослых, так и для детей;

Пешеходам посоветовали:

- быть внимательными и переходить дорогу только в определенных местах;

- использовать светоотражающие элементы на одежде.

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