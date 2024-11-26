Водителям и пешеходам напомнили правила поведения на дорогах во время тумана

Патрульная полиция Киева напомнила правила поведения водителей и пешеходов во время тумана.
Водителям советуют следовать простым правилам:
- отказаться от рискованных маневров и скоростной езды;
- снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам;
- увеличить дистанцию между автомобилями;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
- пользоваться средствами пассивной безопасности как для взрослых, так и для детей;
Пешеходам посоветовали:
- быть внимательными и переходить дорогу только в определенных местах;
- использовать светоотражающие элементы на одежде.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.