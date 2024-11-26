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Какие категории лиц подлежат страхованию от несчастного случая

19:53, 26 ноября 2024
При возникновении страхового случая, выплаты застрахованному лицу или лицам, имеющим на это право, выплачивает Пенсионный фонд.
Какие категории лиц подлежат страхованию от несчастного случая
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объясняет, кто подлежит страхованию от несчастного случая.

Отмечается, что страховым случаем по социальному страхованию от несчастного случая считается несчастный случай на производстве или профессиональное заболевание (в том числе установленное или выявленное в период, когда потерпевший не состоял в трудовых отношениях с предприятием, на котором он заболел), вызвавших застрахованное лицо профессионально обусловленную физическую или психическую травму; произошедший несчастный случай или профессиональное заболевание, возникшее вследствие нарушения застрахованным лицом нормативных актов об охране труда.

К лицам, считающимся застрахованным и подлежащим страхованию от несчастного случая (ст. 29 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании»), относятся:

  • лица, работающие на условиях трудового договора (контракта), гиг-контракта, иного гражданско-правового договора, по другим основаниям, предусмотренным законом, на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности и хозяйствования, в частности являющихся резидентами Дия Сити, в том числе в иностранных дипломатических и консульских учреждениях, других представительствах нерезидентов или физических лиц, а также избранные на выборные должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления и в других органах, физические лица - предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, члены фермерского хозяйства, если они не относятся к лицам, подлежащим страхованию от несчастного случая по другим основаниям;
  • получатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего, последипломного образования, вовлеченные в любые работы во время, перед или после занятий, во время занятий, когда они приобретают профессиональные навыки, в период прохождения производственной практики (стажировки), выполнения работ на предприятиях

Нанесение вреда еще не родившемуся ребенку вследствие травмирования женщины на производстве или ее профессионального заболевания во время беременности, в связи с чем ребенок родился с инвалидностью, приравнивается к несчастному случаю, произошедшему с застрахованным лицом. Такой ребенок в соответствии с медицинским заключением считается застрахованным и до 18 лет или до окончания учебы, но не более чем до достижения им 23 лет, ему оказывается помощь за счет общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая.

Добровольно от несчастного случая могут застраховаться члены личного крестьянского хозяйства, если они не относятся к лицам, подлежащим страхованию от несчастного случая по другим основаниям.

В случае наступления страхового случая страховые выплаты застрахованному лицу или лицам, имеющим право, выплачивает ПФУ.

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