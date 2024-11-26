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Які категорії осіб підлягають страхуванню від нещасного випадку

19:53, 26 листопада 2024
​​При виникненні страхового випадку, виплати застрахованій особі чи особам, які мають на це право, виплачує Пенсійний фонд.
Які категорії осіб підлягають страхуванню від нещасного випадку
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснює, хто підлягає страхуванню від нещасного випадку.

Зазначається, що страховим випадком за соціальним страхуванням від нещасного випадку вважається нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання (у тому числі встановлене чи виявлене у період, коли потерпілий не перебував у трудових відносинах з підприємством, на якому він захворів), що спричинили застрахованій особі професійно зумовлену фізичну чи психічну травму; нещасний випадок, що стався, або професійне захворювання, яке виникло внаслідок порушення застрахованою особою нормативних актів про охорону праці.

До осіб, які вважаються застрахованими та підлягають страхуванню від нещасного випадку (ст. 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»), належать:

  • особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, зокрема які є резидентами Дія Сіті, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах, фізичні особи — підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню від нещасного випадку на інших підставах;
  • здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять, під час занять, коли вони набувають професійних навичок, у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах.

Заподіяння шкоди ще не народженій дитині внаслідок травмування жінки на виробництві або її професійного захворювання під час вагітності, у зв’язку з чим дитина народилася з інвалідністю, прирівнюється до нещасного випадку, який стався із застрахованою особою. Така дитина відповідно до медичного висновку вважається застрахованою і до 18 років або до закінчення навчання, але не більш як до досягнення нею 23 років, їй надається допомога коштом загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку.

Добровільно від нещасного випадку можуть застрахуватися члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню від нещасного випадку на інших підставах.

У разі настання страхового випадку страхові виплати застрахованій особі чи особам, які мають на це право, виплачує ПФУ.

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страхування Пенсійний фонд

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