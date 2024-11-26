На Київщині затримали чоловіка, який на замовлення спецслужб РФ підпалив відділення пошти

Чоловік підпал відділення поштового зв’язку на Київщині.

Фото: kobl.gp.gov.ua

На Київщині правоохоронці затримали та повідомили про підозру 28-річному чоловіку в умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, у жовтні 2024 року мешканець м. Березань Броварського району за грошову винагороду в 200 доларів США вирішив здійснити підпал приміщення «Нової Пошти». Замовлення підозрюваний отримав через Telegram. Чоловік діяв за чіткими вказівками свого куратора з РФ та за допомогою запалювальної суміші підпалив вхідні двері приміщення поштового відділення. Після вчинення протиправних дій підозрюваний втік з місця події.

Правоохоронці встановили особу палія та затримали в порядку ст. 208 КПК України. суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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