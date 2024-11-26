Через Дію можна буде отримати сертифікацію оператора протимінної діяльності

Уряд ухвалив рішення про цифровізацію подання відповідної заявки.

Через портал Дія можна буде отримати сертифікацію оператора протимінної діяльності. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд 26 листопада ухвалив рішення про цифровізацію подання відповідної заявки.

«Від початку російського вторгнення ми повернули у використання 35,5 тис. кв. км території. Понад півсотні країн-партнерів долучилися до коаліції розмінування, працюють 66 сертифікованих операторів протимінної діяльності. Держава зацікавлена в тому, щоб їх ставало все більше», — вказав прем’єр.

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