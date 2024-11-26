Через Дію можно будет получить сертификацию оператора противоминной деятельности

Правительство приняло решение о цифровизации подачи соответствующей заявки.

Через портал Дію можно будет получить сертификацию оператора противоминной деятельности. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство 26 ноября приняло решение о цифровизации подачи соответствующей заявки.

«С начала российского вторжения мы вернули в использование 35,5 тыс. кв. км территории. Более полусотни стран-партнеров присоединились к коалиции разминирования, работают 66 сертифицированных операторов противоминной деятельности. Государство заинтересовано в том, чтобы их становилось все больше», – указал премьер.

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