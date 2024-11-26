В Киевской области задержали мужчину, который по заказу спецслужб РФ поджег отделение почты

Мужчина поджог отделение почтовой связи в Киевской области.

Фото: kobl.gp.gov.ua

В Киевской области правоохранители задержали и сообщили о подозрении 28-летнему мужчине в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, в октябре 2024 года житель г. Березань Броварского района за денежное вознаграждение в 200 долларов США решил совершить поджог помещения «Новой Почты». Заказ подозреваемый получил через Telegram. Мужчина действовал по четким указаниям своего куратора из РФ и с помощью зажигательной смеси поджег входную дверь помещения почтового отделения. После совершения противоправных действий подозреваемый скрылся с места происшествия.

Правоохранители установили личность поджигателя и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

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