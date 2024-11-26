Водіям та пішоходам нагадали правила поведінки на дорогах під час туману

Туман зменшує зону видимості та сприяє обману зору, тим самим порушуючи орієнтацію в просторі.

Фото: patrol.police.gov.ua

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Патрульна поліція Києва нагадала правила поведінки водіїв та пішоходів під час туману.

Водіям радять дотримуватися простих, але дієвих порад задля безпечної поїздки:

- відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;

- знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів;

- збільшити дистанцію між автомобілями;

- у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

- під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;

- користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей;

Пішоходам порадили:

- бути уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях;

- використовувати світлоповертальні елементи в одязі.

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