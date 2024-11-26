Водіям та пішоходам нагадали правила поведінки на дорогах під час туману

Патрульна поліція Києва нагадала правила поведінки водіїв та пішоходів під час туману.
Водіям радять дотримуватися простих, але дієвих порад задля безпечної поїздки:
- відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;
- знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів;
- збільшити дистанцію між автомобілями;
- у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
- користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей;
Пішоходам порадили:
- бути уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях;
- використовувати світлоповертальні елементи в одязі.
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