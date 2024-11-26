У Пенсійному фонді пояснили, як часто ВПО треба проходити відеоідентифікацію

У Пенсійному фонді роз’яснили питання щодо відеоідентифікації ВПО.

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області продовжує відповідати на запитань громадян щодо пенсійних виплат.

Цього разу у відомстві відповіли на наступне запитання: «Я пройшла відеоідентифікацію як внутрішньо переміщена особа в червні. Коли треба проходити наступну?».

У ПФ заявили, що фізичну ідентифікацію пенсіонерам, які взяті на облік як внутрішньо переміщені особи до 24.02.2022 та отримують пенсійні виплати в АТ «Ощадбанк», необхідно проходити кожні 6 місяців.

«Якщо попередня відеоідентифікація була в червні, наступна має бути проведена в грудні», - йдеться у відомстві.

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