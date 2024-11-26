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Росія атакувала Україну рекордною кількістю дронів

09:51, 26 листопада 2024
У ніч на 26 листопада ворог запустив по Україні 188 дронів.
Росія атакувала Україну рекордною кількістю дронів
Фото: mil.in.ua
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У ніч на 26 листопада Росія атакувала Україну чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М» з Воронезької та Курської областей. Також було випущено рекордну кількість ударних дронів – 188. Про це повідомили Повітряні сили.

Протиповітряною обороною збито 76 російських безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

Ще 95 безпілотників було локаційно втрачено, ймовірно, через активну протидію РЕБ, 5 – відлетіли у бік Білорусі.

«На жаль, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, також через масовану атаку БпЛА у кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Попередньо обійшлось без жертв та постраждалих. Інформація оновлюється», – додали військові.

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