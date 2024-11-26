Россия атаковала Украину рекордным количеством дронов

В ночь на 26 ноября враг запустил по Украине 188 дронов.

Фото: mil.in.ua

В ночь на 26 ноября Россия атаковала Украину четырьмя баллистическими ракетами «Искандер-М» из Воронежской и Курской областей. Также было выпущено рекордное количество ударных дронов – 188. Об этом сообщили Воздушные силы.

Атаку отбивали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы.

По состоянию на 9 утра противовоздушной обороной сбито 76 российских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

Еще 95 беспилотников были локационно потеряны, вероятно, из-за активного противодействия РЭБ, 5 – улетели в сторону Беларуси.

«К сожалению, есть попадания в объекты критической инфраструктуры, также из-за массированной атаки БпЛА в нескольких регионах повреждены частные и многоквартирные дома. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших», – добавили военные.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.