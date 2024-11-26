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Трамп обещает в первый день президентства увеличить пошлины на товары из Китая, Мексики и Канады

10:18, 26 ноября 2024
Дональд Трамп хочет ввести 25% тариф на все товары из Канады и Мексики, а также дополнительный 10% тариф на товары из Китая.
Трамп обещает в первый день президентства увеличить пошлины на товары из Китая, Мексики и Канады
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Новоизбранный президент США Дональд Трамп сообщил, что в первый день пребывания в должности увеличит пошлины на товары, поставляемые в страну из Мексики, Канады и Китая. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп сообщил, что одним из своих первых указов введет 25-процентный тариф на все товары, поступающие в страну из Канады и Мексики, и дополнительный 10-процентный тариф на товары из Китая.

«20 января, как один из моих первых указов, я подпишу все необходимые документы, чтобы взыскать с Мексики и Канады 25-процентные пошлины на все товары, поступающие в Соединенные Штаты», – написал он.

Трамп пожаловался на то, что «тысячи людей хлынут через Мексику и Канаду, принося преступность и наркотики на невиданном ранее уровне». Он пообещал, что новые тарифы будут оставаться в силе, «пока наркотики, в частности фентанил, и все нелегалы не прекратят это вторжение в нашу страну!»

«И Мексика, и Канада имеют абсолютное право и власть легко решить эту давно назревшую проблему. Мы требуем, чтобы они воспользовались этой властью», – продолжил он.

В другом посте Трамп написал о Китае. Он сказал, что «провел много разговоров с Китаем об огромном количестве наркотиков, в частности фентанила, которые отправляются в Соединенные Штаты – но безрезультатно».

«До тех пор, пока они не остановятся, мы будем взимать с Китая дополнительную пошлину в размере 10%, сверх любых других дополнительных пошлин, на все их многочисленные товары, поступающие в Соединенные Штаты Америки», – написал Трамп.

Ранее сообщалось, что бывшие чиновники администрации Дональда Трампа считают, что европейским лидерам не следует рассчитывать, что угрозы Трампа ввести пошлины — «просто блеф».

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