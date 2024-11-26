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Глава ВС обсудил с депутатом Европарламента укрепления верховенства права в Украине

09:42, 26 ноября 2024
Глава Верховного Суда Станислав Кравченко провел встречу с депутатом Европейского парламента Дайнюсом Жалимасом.
Глава ВС обсудил с депутатом Европарламента укрепления верховенства права в Украине
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Верховный Суд вовлечен в процесс переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз и полностью открыт к диалогу, который будет способствовать пониманию европейским сообществом условий и особенностей работы национальной судебной системы и вызовов, стоящих перед ней.

На этом акцентировал Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко во время встречи с депутатом Европейского парламента от Литовской Республики Дайнюсом Жалимасом, посвященной обсуждению вопросов обеспечения ответственности за преступление агрессии против Украины, укрепления верховенства права в Украине и поддержки ее интеграции в ЕС.

Голова ВС висловив вдячність уряду й народові Литовської Республіки за надійну підтримку, а особисто Дайнюсу Жалімасу – за активну участь у процесі реформ, що відбуваються в Україні, та волонтерську допомогу.

Станіслав Кравченко також поінформував про особливості організації роботи судів в умовах війни з урахуванням необхідності дотримання балансу між забезпеченням безпеки учасників проваджень і необхідністю безперервного здійснення судочинства. У цьому контексті учасники зустрічі обговорили можливості розгляду справ у дистанційному режимі та в порядку письмового провадження.

Дайнюс Жалімас наголосив, що європейська спільнота має бути обізнана про реальний стан справ в Україні в контексті євроінтеграційних процесів, тому слід використовувати всі наявні можливості для того, щоб поширювати таку інформацію. Депутат Європейського парламенту висловив готовність сприяти ініціативам, спрямованим на розвиток верховенства права в Україні та посилення незалежності судової влади, і надавати необхідну в цьому процесі експертну підтримку.

Радниця депутата Поліна Казакевич відзначила роботу Верховного Суду щодо забезпечення перекладу та аналізу практики Суду справедливості ЄС і подякувала ВС за лідерство в цьому питанні. На переконання Поліни Казакевич, це вочевидь сприятиме тому, що національні суди застосовуватимуть українське законодавство з урахуванням європейських підходів і правил.

Суддя ВС у ККС Олександра Яновська окреслила деякі питання гендерної політики в судовій гілці влади, зокрема у Верховному Суді, та звернула увагу на прогрес національних судів в аспекті тривалості проваджень у судах.

Крім того, учасники зустрічі обговорили проблему щодо кадрового наповнення судів і практику застосування процедури in absentia, зокрема відповідний досвід Литви.

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