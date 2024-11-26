В НАТО заявили, что поразят пусковые установки России, если она нападет на Альянс

Эффективнее не ждать, а первыми поражать пусковые установки в России, если она на нас нападет, – адмирал Роб Бауэр.

НАТО не будет атаковать Россию первым, однако если россияне совершат нападение на Альянс, то страны-члены поразят пусковые установки на российской территории. Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в ходе дискуссии в European Policy Centre.

По его словам, странам НАТО нужно больше инвестировать в противовоздушную оборону, а также дальнобойные возможности на фоне угрозы со стороны России. Бауэр доволен, что в Альянсе подняли вопросы дальнобойности.

«Я имею в виду, что раньше идея заключалась в том, что мы – оборонный Альянс, поэтому мы будем сидеть и ждать, пока на нас не нападут. И тогда, когда на нас нападут, мы сможем сбить прилетящие к нам «стрелы» (ракеты – ред.). Но разумнее не только это делать, но и атаковать «стрелка», который находится в России, если Россия нападет на нас», - сказал адмирал.

Бауэр также добавил, что странам НАТО необходимо уничтожать системы вооружений, которые используются для удара по странам Альянса.

«И, конечно, поскольку мы являемся оборонным союзом, нам придется взять на себя первый удар», - уточнил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский обсудил с главой военного комитета НАТО Бауэром первоочередные потребности ВСУ.

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