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У НАТО заявили, що уразять пускові установки Росії, якщо вона нападе на Альянс

09:06, 26 листопада 2024
Ефективніше не чекати, а першими вражати пускові установки в Росії, якщо вона на нас нападе, —адмірал Роб Бауер.
У НАТО заявили, що уразять пускові установки Росії, якщо вона нападе на Альянс
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НАТО не буде атакувати Росію першим, проте, якщо росіяни вчинять напад на Альянс, то країни-члени уразять пускові установки на російській території. Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер під час дискусії в European Policy Centre.

За його словами, країнам НАТО треба інвестувати більше у протиповітряну оборону, а також далекобійні можливості на тлі загрози з боку Росії. Бауер задоволений, що в Альянсі порушили питання далекобійності.

«Я маю на увазі, що раніше ідея полягала в тому, що ми - оборонний Альянс, тому ми сидітимемо і чекатимемо, поки на нас не нападуть. І тоді, коли на нас нападуть, ми зможемо збити «стріли» (ракети - ред.), які прилетять до нас. Але більш розумно не тільки це робити, а й атакувати «стрільця», який перебуває в Росії, якщо Росія нападе на нас», - сказав адмірал.

Також Бауер додав, що країнам НАТО необхідно знищувати системи озброєнь, які використовуються для удару по країнах Альянсу.

«І, звичайно, оскільки ми є оборонним союзом, нам доведеться взяти на себе перший удар», - уточнив він.

Раніше ми писали, що Зеленський обговорив з головою військового комітету НАТО Бауером першочергові потреби ЗСУ.

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росія НАТО

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