Телефонна розмова не була приємною, — Шольц про свій дзвінок Путіну

Олаф Шольц заявив, що Путін наполягав на досягненні своїх військових цілей в Україні.

Фото: united24media.com

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував недавню телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Заяву він зробив в ефірі телеканалу ZDF.

Шольц зазначив, що ця розмова не була приємною, оскільки Путін наполягав на досягненні своїх військових цілей в Україні.

За словами канцлера, такі розмови, на його думку, важливі, оскільки «в них можна закликати опонента вивести війська з окупованої території».

Шольц також зауважив, що підтримка України у боротьбі з російською агресією стане одним із важливих питань передвиборчої кампанії в Бундестаг.

«Зараз у Європі йде війна, і це хвилює громадян. У цій війні потрібно добре подумати про те, як діяти мудро. Як діяти обачно.

Німеччина стала другою країною у світі за обсягом допомоги Україні, але ми не передали крилаті ракети і не дали дозволу завдавати ударів своєю зброєю по території росії.

Я вважаю, що це той курс, який підтримує більшість громадян», — сказав він.

Раніше ми писали, що Шольц у телефонній розмові з путіним закликав вивести війська з України та сісти за стіл переговорів.

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