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26 листопада – яке сьогодні свято та головні події

08:39, 26 листопада 2024
26 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день оливкового дерева.
26 листопада – яке сьогодні свято та головні події
Фото: Adobe Stock
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У вівторок, 26 листопада, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

26 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день оливкового дерева. Це свято було запроваджене ЮНЕСКО 2019 року, щоб привернути увагу до символічного, екологічного, культурного та економічного значення оливкового дерева. Оливкове дерево є символом миру, гармонії та витривалості. Воно глибоко вкорінене в традиціях багатьох народів, особливо країн Середземномор'я, де оливкові гаї існують уже тисячі років. Оливкові дерева сприяють запобіганню ерозії ґрунтів, збереженню біорізноманіття та адаптації до змін клімату. Оливкова олія та продукти з оливок є ключовими товарами для багатьох країн, забезпечуючи робочі місця та підтримуючи місцеву економіку.

Також 26 листопада Міжнародний день чоботаря. Це свято присвячене людям, які створюють і ремонтують взуття, забезпечуючи нас комфортом та стильним виглядом. Точне походження цього дня невідоме, але він має на меті вшанувати важливість професії чоботаря, яка є однією з найстаріших ремісничих професій у світі. Здавна чоботарі вважалися майстрами, які виготовляли взуття на замовлення, враховуючи анатомічні особливості кожної людини. Чоботарство є мистецтвом, яке поєднує в собі ручну роботу, знання матеріалів та увагу до деталей.

А ще 26 листопада День боротьби з ожирінням. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про проблеми, пов’язані з ожирінням, та популяризації заходів для його профілактики і лікування. Ожиріння є глобальною епідемією, яка впливає на мільярди людей у світі, викликаючи серйозні проблеми зі здоров'ям: серцево-судинні хвороби, діабет 2 типу, гіпертонія, рак, низька самооцінка, депресія, соціальна стигматизація, високі витрати на медичне обслуговування і зниження продуктивності праці.

Яке сьогодні церковне свято

26 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Аліпія стовпника. Він був відомим аскетом і чудотворцем, який жив у Візантійській імперії в VI столітті. Він народився в місті Адріанополь (нині Едірне, Туреччина) і відомий своєю незвичайною формою аскетизму, яку він практикував більшу частину свого життя.

Календар важливих подій за 26 листопада

1890 рік — у місті Боржомі (Грузія) починається промисловий розлив однойменної мінеральної води;

1901 рік — у Львові студенти виступають з вимогою створення українського університету;

1917 рік — у Києві на засіданні Генерального секретаріату затверджують статут «вільного козацтва», ухвалюють створення комісії з охорони краю при Генеральному секретаріатові внутрішніх справ і демобілізаційний комітет;

1966 рік — у Бретані (Франція) президент Шарль де Голль урочисто відкриває першу у світі припливну електростанцію;

1968 рік — сесія Генеральної Асамблеї ООН схвалює Конвенцію про незастосування терміну давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства;

1976 рік — католицька церква відмовляється від того, щоб католицизм вважався державною релігією Італії;

1977 рік — у Львові відкривають пам'ятник першодрукареві Івану Федорову;

2004 рік — відбуваються збори господарського активу Донецької області, на яких приймають резолюцію про запропонування трудовим колективам провести збори і мітинги з метою обговорення питання оголошення референдуму про автономію Донецької області;

2005 рік — встановлення Дня пам'яті жертв Голодомору 1932–33 років (остання субота листопада);

2018 рік — в Україні запроваджують воєнний стан на 30 днів після інциденту у Керченській протоці: першого випадку військової агресії Росії проти України, який вона скоїла відкрито, під своїм державним прапором, від початку війни 2014 року.

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