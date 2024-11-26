26 ноября – какой сегодня праздник и главные события

26 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день оливкового дерева.

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Во вторник, 26 ноября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

26 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день оливкового дерева. Этот праздник был введен ЮНЕСКО в 2019 году, чтобы привлечь внимание к символическому, экологическому, культурному и экономическому значению оливкового дерева. Оливковое дерево – символ мира, гармонии и выносливости. Оно глубоко укоренено в традициях многих народов, особенно стран Средиземноморья, где оливковые рощи существуют уже тысячи лет. Оливковые деревья способствуют предотвращению эрозии почв, сохранению биоразнообразия и адаптации к изменениям климата. Оливковое масло и оливок являются ключевыми товарами для многих стран, обеспечивая рабочие места и поддерживая местную экономику.

Также 26 ноября Международный день сапожника. Этот праздник посвящен людям, которые производят и ремонтируют обувь, обеспечивая нас комфортом и стильным видом. Точное происхождение этого дня неизвестно, но цель почтить важность профессии сапожника, которая является одной из старейших ремесленных профессий в мире. Издавна сапоги считались мастерами, производившими обувь на заказ, учитывая анатомические особенности каждого человека. Сапожничество является искусством, которое сочетает в себе ручную работу, знание материалов и внимание к деталям.

А еще 26 ноября День борьбы с ожирением. Этот день посвящен повышению осведомленности о проблемах, связанных с ожирением, и популяризации мер по его профилактике и лечению. Ожирение является глобальной эпидемией, влияющей на миллиарды людей в мире, вызывая серьезные проблемы со здоровьем: сердечно-сосудистые болезни, диабет 2 типа, гипертония, рак, низкая самооценка, депрессия, социальная стигматизация, высокие затраты на медицинское обслуживание и снижение производительности труды.

Какой сегодня церковный праздник

26 ноября в церковном календаре – день памяти святого преподобного Алипия столбника. Он был известным аскетом и чудотворцем, жившим в Византийской империи в VI веке. Он родился в городе Адрианополь (ныне Эдирне, Турция) и известен своей необычной формой аскетизма, которую он практиковал большую часть своей жизни.

Календарь важных событий за 26 ноября

1890 год — в городе Боржоми (Грузия) начинается промышленный разлив одноименной минеральной воды;

1901 год — во Львове студенты выступают с требованием создания украинского университета;

1917 год — в Киеве на заседании Генерального секретариата утверждают устав «свободного казачества», принимают создание комиссии по охране края при Генеральном секретариате внутренних дел и демобилизационный комитет;

1966 год — в Бретани (Франция) президент Шарль де Голль торжественно открывает первую в мире приливную электростанцию;

1968 год — сессия Генеральной Ассамблеи ООН одобряет Конвенцию о неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества;

1976 год — католическая церковь отказывается от того, чтобы католицизм считался государственной религией Италии;

1977 год — во Львове открывают памятник первопечатнику Ивану Федорову;

2004 год — проходит собрание хозяйственного актива Донецкой области, на котором принимают резолюцию о предложении трудовым коллективам провести собрание и митинги с целью обсуждения вопроса объявления референдума об автономии Донецкой области;

2005 год — установление Дня памяти жертв Голодомора 1932-33 годов (последняя суббота ноября);

2018 год — в Украине вводится военное положение на 30 дней после инцидента в Керченском проливе: первый случай военной агрессии России против Украины, который она совершила открыто, под своим государственным флагом, с начала войны 2014 года.

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