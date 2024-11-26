Практика судов
  1. Общество

26 ноября – какой сегодня праздник и главные события

08:39, 26 ноября 2024
26 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день оливкового дерева.
26 ноября – какой сегодня праздник и главные события
Фото: Adobe Stock
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 26 ноября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

26 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день оливкового дерева. Этот праздник был введен ЮНЕСКО в 2019 году, чтобы привлечь внимание к символическому, экологическому, культурному и экономическому значению оливкового дерева. Оливковое дерево – символ мира, гармонии и выносливости. Оно глубоко укоренено в традициях многих народов, особенно стран Средиземноморья, где оливковые рощи существуют уже тысячи лет. Оливковые деревья способствуют предотвращению эрозии почв, сохранению биоразнообразия и адаптации к изменениям климата. Оливковое масло и оливок являются ключевыми товарами для многих стран, обеспечивая рабочие места и поддерживая местную экономику.

Также 26 ноября Международный день сапожника. Этот праздник посвящен людям, которые производят и ремонтируют обувь, обеспечивая нас комфортом и стильным видом. Точное происхождение этого дня неизвестно, но цель почтить важность профессии сапожника, которая является одной из старейших ремесленных профессий в мире. Издавна сапоги считались мастерами, производившими обувь на заказ, учитывая анатомические особенности каждого человека. Сапожничество является искусством, которое сочетает в себе ручную работу, знание материалов и внимание к деталям.

А еще 26 ноября День борьбы с ожирением. Этот день посвящен повышению осведомленности о проблемах, связанных с ожирением, и популяризации мер по его профилактике и лечению. Ожирение является глобальной эпидемией, влияющей на миллиарды людей в мире, вызывая серьезные проблемы со здоровьем: сердечно-сосудистые болезни, диабет 2 типа, гипертония, рак, низкая самооценка, депрессия, социальная стигматизация, высокие затраты на медицинское обслуживание и снижение производительности труды.

Какой сегодня церковный праздник

26 ноября в церковном календаре – день памяти святого преподобного Алипия столбника. Он был известным аскетом и чудотворцем, жившим в Византийской империи в VI веке. Он родился в городе Адрианополь (ныне Эдирне, Турция) и известен своей необычной формой аскетизма, которую он практиковал большую часть своей жизни.

Календарь важных событий за 26 ноября

1890 год — в городе Боржоми (Грузия) начинается промышленный разлив одноименной минеральной воды;

1901 год — во Львове студенты выступают с требованием создания украинского университета;

1917 год — в Киеве на заседании Генерального секретариата утверждают устав «свободного казачества», принимают создание комиссии по охране края при Генеральном секретариате внутренних дел и демобилизационный комитет;

1966 год — в Бретани (Франция) президент Шарль де Голль торжественно открывает первую в мире приливную электростанцию;

1968 год — сессия Генеральной Ассамблеи ООН одобряет Конвенцию о неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества;

1976 год — католическая церковь отказывается от того, чтобы католицизм считался государственной религией Италии;

1977 год — во Львове открывают памятник первопечатнику Ивану Федорову;

2004 год — проходит собрание хозяйственного актива Донецкой области, на котором принимают резолюцию о предложении трудовым коллективам провести собрание и митинги с целью обсуждения вопроса объявления референдума об автономии Донецкой области;

2005 год — установление Дня памяти жертв Голодомора 1932-33 годов (последняя суббота ноября);

2018 год — в Украине вводится военное положение на 30 дней после инцидента в Керченском проливе: первый случай военной агрессии России против Украины, который она совершила открыто, под своим государственным флагом, с начала войны 2014 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

какой сегодня праздник

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
МВД и Минюст утвердили изменения во исполнение решений судов об ограничении нарушителей военного учета в праве вождения авто

Установление временного ограничения в праве управления транспортными средствами – МВД и Минюст внесли изменения в порядок взаимодействия для выполнения решений судов по уклонистам.

Результаты отбора руководителя САП и директора НАБУ будут обжаловать в новый Высший специализированный админсуд

Результаты конкурсов на руководителей САП, НАПК и НАБУ будут обжаловать в Высший специализированный административный суд – законопроект Кабмина.

Конкурс в апелляционные суды – IQ-тестирование состоится после отмены требования о необходимости преодоления барьера в 75% баллов

Однако для конкурса на должности судей ВАКС и АП ВАКС требование в 75% баллов остается в силе.

Кабмин утвердил схему должностных окладов чиновников в прокуратурах и секторе безопасности и обороны

Утверждена схема должностных окладов на должностях государственной службы с учетом семей и уровней должностей, юрисдикции и типов органов сектора безопасности и обороны Украины, областных и окружных прокуратур в 2024 году.

Кабмин дал месяц на обеспечение автоматического обмена данными между Реестром «Оберег», ЕГР и реестром Пенсионного фонда

Данные о работниках и информацию о предприятиях, учреждениях и организациях будут брать и сверять из электронных реестров.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Коваленко
    Інна Коваленко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва