В Пентагоне не видят признаков присутствия войск КНДР в Украине

В США заявили, что в настоящее время войска КНДР были замечены в Курской области.

Фото: aa.com.tr

Представитель министра обороны США Сабрина Сингх заявила, что страна пока не наблюдает признаков присутствия на территории Украины северокорейских военнослужащих, участвующих в войне на стороне РФ. Тем не менее, войска КНДР находятся в Курской области. Об этом она сказала на брифинге в Вашингтоне.

«Нет никаких признаков того, что в Украине есть солдаты КНДР», - заявила американская чиновница.

По словам заместителя представителя Пентагона, США фиксировали, что северокорейские военные «расположены вокруг Курской области, но вы знаете, на данный момент (они, - ред.) не двигаются в Украину».

На вопрос, имеют ли США информацию о гибели 500 северокорейских военных в Курской области в результате недавнего удара сил обороны Украины, Сингх не смогла это подтвердить или опровергнуть.

Ранее сообщалось, что Япония усиливает санкции против России и КНДР из-за их военного сотрудничества.

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