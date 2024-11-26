Суд закрыл дело против Дональда Трампа относительно вмешательства в выборы 2020 года

Судья удовлетворила ходатайство спецпрокурора Смита о закрытии уголовного дела Дональда Трампа.

Окружной судья США Таня Чуткан удовлетворила ходатайство спецпрокурора Джека Смита относительно закрытия уголовного дела против избранного президента США Дональда Трампа, которого обвиняли в сговоре с целью подрыва результатов президентских выборов 2020 года, пишет The Hill.

Поскольку Трампа избран президентом, «суд предоставляет правительству разрешение на закрытие этого дела», – отметила Чаткен.

Как отмечает издание, дело было закрыто без каких-либо оговорок, хотя остается возможность, что правительство снова выдвинет Трампу обвинения после того, как истечет срок его президентства.

Решение судьи означает завершение судебного преследования Трампа по обвинениям в четырех уголовных преступлениях за его попытки отменить результаты выборов, когда он проиграл Байдену. В частности, это касается и его причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что спецпрокурор начал переговоры с Минюстом США о прекращении уголовных дел против Трампа.

Чиновники Министерства юстиции рассматривали варианты прекращения двух уголовных дел против Трампа — по его попыткам отменить выборы 2020 года и по его ненадлежащему обращению с секретными документами — а также соблюдают меморандум 2020 года Управления юридического советника министерства о предъявлении обвинений или судебном преследовании действующих президентов.

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