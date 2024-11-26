Суд закрив справу проти Дональда Трампа щодо втручання у вибори 2020 року

Суддя задовольнила клопотання спецпрокурора щодо закриття кримінальної справи Дональда Трампа.

Окружний суддя США Таня Чуткан задовольнила клопотання спецпрокурора Джека Сміта щодо закриття кримінальної справи проти обраного президента США Дональда Трампа, якого звинувачували в змові з метою підриву результатів президентських виборів 2020 року. Це стало наслідком його перемоги на цьогорічних виборах, пише The Hill

Оскільки Трампа обрано президентом, «суд надає уряду дозвіл на закриття цієї справи», – зазначила Чаткен.

Як зазначає видання, справу було закрито без будь-яких застережень, хоча залишається можливість, що уряд знову висуне Трампу обвинувачення після того, як спливе термін його президентства.

Рішення судді означає завершення судового переслідування Трампа за обвинуваченнями у чотирьох кримінальних злочинах за його спроби скасувати результати виборів, коли він програв Байдену. Зокрема це стосується і його причетності до штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Раніше ми писали, що спецпрокурор розпочав переговори з Мін'юстом США щодо припинення кримінальних справ проти Трампа.

Чиновники Міністерства юстиції розглядали варіанти припинення двох кримінальних справ проти Трампа — щодо його спроб скасувати вибори 2020 року та щодо його неналежного поводження з секретними документами — а також дотримуються меморандуму 2020 року Управління юридичного радника міністерства про пред'явлення обвинувачень чи судове переслідування чинних президентів.

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