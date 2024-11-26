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Суд закрив справу проти Дональда Трампа щодо втручання у вибори 2020 року

08:12, 26 листопада 2024
Суддя задовольнила клопотання спецпрокурора щодо закриття кримінальної справи Дональда Трампа.
Суд закрив справу проти Дональда Трампа щодо втручання у вибори 2020 року
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Окружний суддя США Таня Чуткан задовольнила клопотання спецпрокурора Джека Сміта щодо закриття кримінальної справи проти обраного президента США Дональда Трампа, якого звинувачували в змові з метою підриву результатів президентських виборів 2020 року. Це стало наслідком його перемоги на цьогорічних виборах, пише The Hill

Оскільки Трампа обрано президентом, «суд надає уряду дозвіл на закриття цієї справи», – зазначила Чаткен.

Як зазначає видання, справу було закрито без будь-яких застережень, хоча залишається можливість, що уряд знову висуне Трампу обвинувачення після того, як спливе термін його президентства.

Рішення судді означає завершення судового переслідування Трампа за обвинуваченнями у чотирьох кримінальних злочинах за його спроби скасувати результати виборів, коли він програв Байдену. Зокрема це стосується і його причетності до штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Раніше ми писали, що спецпрокурор розпочав переговори з Мін'юстом США щодо припинення кримінальних справ проти Трампа.

Чиновники Міністерства юстиції розглядали варіанти припинення двох кримінальних справ проти Трампа — щодо його спроб скасувати вибори 2020 року та щодо його неналежного поводження з секретними документами — а також дотримуються меморандуму 2020 року Управління юридичного радника міністерства про пред'явлення обвинувачень чи судове переслідування чинних президентів.

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суд США Дональд Трамп

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