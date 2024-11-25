США можуть розмістити ракети в Японії для реагування на можливе загострення ситуації на Тайвані

Військовий план Японії та США може бути схвалено наступного місяця, зауважують у медіа.

Японія та США складають спільний військовий план для реагування на можливе загострення ситуації на Тайвані. План передбачає розміщення ракет в Японії, пише Голос Америки з посиланням на повідомлення японського інформаційного агентства Kyodo.

Так, у медіа за інформацією Kyodo з посиланням на неназвані американські та японські джерела вказують, що згідно з планом, який, як очікується, буде схвалено наступного місяця, США розмістять ракетні підрозділи в Японії, а також на Філіппінах.

Наразі у Міністерстві оборони Японії та посольстві США і Філіппін у Токіо не відповідали на питання про коментар, додають у ЗМІ.

Раніше колишня президентка Тайваню Цай Інвень заявила, що Україна наразі більше потребує військової допомоги від США, ніж її країна.

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