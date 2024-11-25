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У Білому домі підтвердили дозвіл на застосування Україною ракет ATACMS для ударів по РФ

20:46, 25 листопада 2024
За словами радника Білого дому, Україна має право застосовувати ці ракети для самозахисту.
У Білому домі підтвердили дозвіл на застосування Україною ракет ATACMS для ударів по РФ
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Сполучені Штати Америки змінили настанови й дозволили ЗСУ використовувати балістичні ракети ATACMS для ураження цілей у Курській області РФ.

Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, якого цитують у ЗМІ.

«Вони (українці, - ред.) можуть використовувати ATACMS для самозахисту в разі негайної необхідності, і зараз, зрозуміло, що це відбувається в Курську і навколо нього. Ми змінили настанови й дали їм вказівки, що вони можуть використовувати їх (ATACMS, - ред.) для ураження саме цих типів цілей», - зазначив Кірбі.

Нагадаємо, 17 листопада з’явилася інформація, що Джо Байден дозволив Україні застосовувати американські ракети великої дальності, відомі як ATACMS, для завдання ударів по РФ.

Згодом очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро в інтерв’ю заявив, що Україна може бити по Росії французькими ракетами великої дальності, виходячи з «логіки самооборони».

Також Барро зазначив, що західні партнери не повинні встановлювати жодних обмежень, щоб підтримати Україну.

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