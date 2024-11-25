У Білому домі підтвердили дозвіл на застосування Україною ракет ATACMS для ударів по РФ

За словами радника Білого дому, Україна має право застосовувати ці ракети для самозахисту.

Сполучені Штати Америки змінили настанови й дозволили ЗСУ використовувати балістичні ракети ATACMS для ураження цілей у Курській області РФ.

Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, якого цитують у ЗМІ.

«Вони (українці, - ред.) можуть використовувати ATACMS для самозахисту в разі негайної необхідності, і зараз, зрозуміло, що це відбувається в Курську і навколо нього. Ми змінили настанови й дали їм вказівки, що вони можуть використовувати їх (ATACMS, - ред.) для ураження саме цих типів цілей», - зазначив Кірбі.

Нагадаємо, 17 листопада з’явилася інформація, що Джо Байден дозволив Україні застосовувати американські ракети великої дальності, відомі як ATACMS, для завдання ударів по РФ.

Згодом очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро в інтерв’ю заявив, що Україна може бити по Росії французькими ракетами великої дальності, виходячи з «логіки самооборони».

Також Барро зазначив, що західні партнери не повинні встановлювати жодних обмежень, щоб підтримати Україну.

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