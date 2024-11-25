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Ольга Стефанішина не бачить суттєвих змін у позиції США щодо запрошення України до НАТО

20:29, 25 листопада 2024
Щодо запрошення України до НАТО Ольга Стефанішина не бачить, щоб щось сильно змінилося на цьому етапі.
Ольга Стефанішина не бачить суттєвих змін у позиції США щодо запрошення України до НАТО
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Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина не бачить суттєвих змін у позиції США в питанні запрошення України до НАТО.

«Це були дуже тривалі роздуми, які тривали майже 20 років. Я не бачу, щоб щось сильно змінилося на цьому етапі, і до виборів (ред: у США), і зараз. Я можу підтвердити, що американська адміністрація загалом підтримувала це рішення, але ми чітко орієнтувалися, що Україна має бути запрошена до НАТО. А саме висловлення позиції США і для посилення нас політично, і для реального рішення не мали б жодного ефекту», - сказала Стефанішина. Як пише Інтерфакс-Україна, про це вона сказала журналістам у Києві, коментуючи публікацію Bloomberg, що США нібито передумали запрошувати Україну до НАТО.

Раніше на питання про очікування від Ради Україна – НАТО Стефанішина сказала, що «ми точно знаємо, що очікувати від НАТО – це традиційне занепокоєння».

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НАТО Україна

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