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«Традиційне занепокоєння» – Ольга Стефанішина про очікування від Ради Україна – НАТО

20:11, 25 листопада 2024
Ольга Стефанішина про засідання Ради Україна – НАТО сказала, що Україна точно знає, що очікувати від НАТО – «традиційне занепокоєння».
«Традиційне занепокоєння» – Ольга Стефанішина про очікування від Ради Україна – НАТО
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Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що зустріч Ради Україна – НАТО 26 листопада насамперед є майданчиком для обміну інформації з партнерами. Зокрема, за її словами, на зустріччі обговорюватимуть ракетні обстріли, посилення ППО, оснащення українських бригад і мобілізацію фінансової підтримки.

На питання про очікування від Ради Україна – НАТО Стефанішина сказала, що «ми точно знаємо, що очікувати від НАТО – це традиційне занепокоєння». Її слова журналістам у Києві цитує Інтерфакс-Україна.

«Але для нас майданчик Ради Україна – НАТО – це майданчик, який дає змогу оперативно інформувати союзників і отримувати оперативну інформацію та їхні оцінки ситуації, що дає змогу формувати комплексну картину», - сказала посадовиця.

За словами Стефанішиної, щодо мобілізації фінансової підтримки, то мова йтиме про щонайменше 40 млрд доларів на рік, яку гарантували Україні на Саміті НАТО у Вашингтоні.

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НАТО Україна війна

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