Постійну представницю Президента в Криму Тамілу Ташеву визнали обраною нардепкою від партії «Голос»

ЦВК визнала Тамілу Ташеву обраною народною депутаткою.

Центральна виборча комісія визнала Тамілу Ташеву обраною народною депутаткою від партії «Голос» після відмови Івана Примаченка від мандата.

«Іван Примаченко, який був визнаний обраним народним депутатом на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Голос", подав заяву про відмову від депутатського мандата. ЦВК розглянула документ і визнала Івана Примаченка таким, який не набув депутатського мандата», - повідомляє ЦВК.

Водночас Тамілу Ташеву визнали наступною за черговістю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.