«Традиционное беспокойство» – Ольга Стефанишина об ожиданиях от Совета Украина – НАТО

Ольга Стефанишина о заседании Совета Украина – НАТО сказала, что Украина точно знает, что ожидать от НАТО – «традиционное беспокойство».

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министерша юстиции Ольга Стефанишина заявила, что встреча Совета Украина – НАТО 26 ноября в первую очередь является площадкой для обмена информацией с партнерами. В частности, по ее словам, на встрече будут обсуждаться ракетные обстрелы, усиление ПВО, оснащение украинских бригад и мобилизация финансовой поддержки.

На вопрос об ожиданиях от Совета Украина – НАТО Стефанишина сказала, что «мы точно знаем, что ожидать от НАТО – это традиционное беспокойство». Ее слова журналистам в Киеве цитирует Интерфакс-Украина.

«Но для нас площадка Совета Украина – НАТО – это площадка, которая позволяет оперативно информировать союзников и получать оперативную информацию и их оценки ситуации, что позволяет формировать комплексную картину», - сказала должностная лицо.

По словам Стефанишиной, относительно мобилизации финансовой поддержки, то речь пойдет о по меньшей мере 40 млрд долларов в год, которую гарантировали Украине на Саммите НАТО в Вашингтоне.

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