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Ольга Стефанишина не видит существенных изменений в позиции США относительно приглашения Украины в НАТО

20:29, 25 ноября 2024
Относительно приглашения Украины в НАТО Ольга Стефанишина не видит, чтобы что-то сильно изменилось на этом этапе.
Ольга Стефанишина не видит существенных изменений в позиции США относительно приглашения Украины в НАТО
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Вице-премьерка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министерша юстиции Ольга Стефанишина не видит существенных изменений в позиции США в вопросе приглашения Украины в НАТО.

«Это были очень длительные размышления, длившиеся почти 20 лет. Я не вижу, чтобы что-то сильно изменилось на этом этапе и до выборов (ред: в США), и сейчас. Я могу подтвердить, что американская администрация в целом поддерживала это решение, но мы четко ориентировались, что Украина должна быть приглашена в НАТО. А само выражение позиции США и для усиления нас политически, и для реального решения не имело бы никакого эффекта», - сказала Стефанишина. Как пишет Интерфакс-Украина, об этом она сказала журналистам в Киеве, комментируя публикацию Bloomberg, что США якобы передумали приглашать Украину в НАТО.

Ранее на вопрос об ожиданиях от Совета Украина – НАТО Стефанишина сказала, что «мы точно знаем, что ожидать от НАТО – это традиционное беспокойство».

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НАТО Украина

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