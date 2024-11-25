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В Белом доме подтвердили разрешение на применение Украиной ракет ATACMS для ударов по РФ

20:46, 25 ноября 2024
По словам советника Белого дома, Украина имеет право применять эти ракеты для самозащиты.
В Белом доме подтвердили разрешение на применение Украиной ракет ATACMS для ударов по РФ
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Соединенные Штаты Америки изменили наставления и разрешили ВСУ использовать баллистические ракеты ATACMS для поражения целей в Курской области РФ.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в области нацбезопасности Джон Кирби, которого цитируют в СМИ.

«Они (украинцы, – ред.) могут использовать ATACMS для самозащиты в случае немедленной необходимости, и сейчас понятно, что это происходит в Курске и вокруг него. Мы изменили наставления и дали им указания, что они могут использовать их (ATACMS, - ред.) для поражения именно этих типов целей», - отметил Кирби.

Напомним, 17 ноября появилась информация, что Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты большой дальности, известные как ATACMS, для нанесения ударов по РФ.

Со временем глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью заявил, что Украина может бить по России французскими ракетами большой дальности, исходя из «логики самообороны».

Также Барро отметил, что западные партнеры не должны устанавливать никаких ограничений, чтобы поддержать Украину.

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