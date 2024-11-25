Україна потребує більшої військової допомоги від США, ніж Тайвань, – Цай Інвень

Колишня президентка Тайваню Цай Інвень заявила, що Україна наразі більше потребує військової допомоги від США, ніж її країна. Про це повідомляє Politico.
Ця заява пролунала після того, як командувач Індо-Тихоокеанського командування Збройних сил США Семюел Папаро висловив занепокоєння щодо скорочення військових запасів США через постачання зброї Україні, що, за його словами, може негативно позначитися на можливостях США у разі конфлікту з Китаєм.
У відповідь на це Цай Інвень підкреслила, що Вашингтон повинен продовжувати надавати підтримку Україні, оскільки її перемога стане найефективнішим стримувальним фактором для потенційної агресії в майбутньому. Вона додала, що у Тайваню «ще є час», але для України ситуація є критичною.
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