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Україна потребує більшої військової допомоги від США, ніж Тайвань, – Цай Інвень

17:24, 25 листопада 2024
Колишня президентка Тайваню закликала США продовжувати допомогу Україні.
Україна потребує більшої військової допомоги від США, ніж Тайвань, – Цай Інвень
Фото: flickr.com
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Колишня президентка Тайваню Цай Інвень заявила, що Україна наразі більше потребує військової допомоги від США, ніж її країна. Про це повідомляє Politico.

Ця заява пролунала після того, як командувач Індо-Тихоокеанського командування Збройних сил США Семюел Папаро висловив занепокоєння щодо скорочення військових запасів США через постачання зброї Україні, що, за його словами, може негативно позначитися на можливостях США у разі конфлікту з Китаєм.

У відповідь на це Цай Інвень підкреслила, що Вашингтон повинен продовжувати надавати підтримку Україні, оскільки її перемога стане найефективнішим стримувальним фактором для потенційної агресії в майбутньому. Вона додала, що у Тайваню «ще є час», але для України ситуація є критичною.

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США війна

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