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Міністерство охорони здоров’я посилить контроль над психіатричними оглядами з 2025 року

18:35, 25 листопада 2024
Це роблять для того, щоб уникнути зловживань і підробок довідок.
Міністерство охорони здоров’я посилить контроль над психіатричними оглядами з 2025 року
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Міністерство охорони здоров’я посилює контроль над психіатричними оглядами. Мета — уникнення зловживань і підробок довідок.

Наказ МОЗ України № 1759 від 15 жовтня 2024 року про відповідні зміни набирає чинності 1 січня 2025 року.

Для того, щоб уникнути зловживань, довідки про психіатричні огляди (попередній, періодичний та позачерговий, у т. ч. на предмет вживання психоактивних речовин) видаватимуть лише медзаклади, які:

  • мають ліцензію за спеціальністю «Психіатрія»;
  • уклали договір із НСЗУ за відповідними пакетами послуг;
  • працюють у системі електронної охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Огляди також можуть проводити ліцензовані медзаклади держструктур (Міноборони, МВС, СБУ, СЗРУ, Держспецзв’язку тощо), що надають меддопомогу.

Міністерство вказує, що огляд проводитиме лише кваліфікований лікар-психіатр, зареєстрований у ЕСОЗ. Довідка буде чинною 12 місяців з дати проведення огляду.

«Наразі 904 медзаклади (1517 місць надання послуг по всій Україні) законтрактовані з НСЗУ та надають амбулаторну, стаціонарну та мобільну медичну допомогу за напрямом «Психологічна і психіатрична допомога» та можуть забезпечувати проведення психіатричних оглядів відповідно до нових вимог», — зазначили в МОЗ.

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