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Значна частина українців, працевлаштованих після 18 травня 2024 року, втратить бронювання

11:32, 25 листопада 2024
Крім того, лише половина працівників державних органів зможуть отримати відстрочку від мобілізації, – нардеп.
Значна частина українців, працевлаштованих після 18 травня 2024 року, втратить бронювання
Фото: РБК-Україна
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів України уточнив процедуру бронювання військовозобов'язаних на період воєнного стану. З 1 грудня 2024 року бронювання знову буде доступне через додаток «Дія». Однією з головних змін є вимога, що для отримання бронювання працівник повинен бути працевлаштованим на підприємстві до 18 травня 2024 року. Ті, хто обійняв посаду після цієї дати, більше не зможуть претендувати на статус броньованого.

Як пояснив в ефірі «КИЇВ24» нардеп та член Комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак, ця норма означає, що для того, щоб працівник отримав бронювання, він повинен відповідати кільком вимогам.

«Це означає, що підприємства, які подають свої дані на бронювання, вони не просто повинні відповідати тому, що останні три місяці даний працівник отримує заробітну плату на рівні 20 тисяч гривень, чи тому, що підприємство підпадає під статус критичності, яка визначається на рівні обласних військових адміністрацій, до всього, цей працівник повинен був працювати ще до 18 травня 2024 року», – зазначив нардеп.

За словами Кицака, лише 50% працівників державних органів, таких як ДБР, Нацполіція, прокуратура та НАБУ, зможуть отримати відстрочку від мобілізації. Міністр оборони України має право збільшити цей показник до 100% за окремим розпорядженням.

Окремо зазначено, що нові критерії стосуються як державних, так і приватних підприємств. Єдиним винятком є підприємства, що працюють у сфері оборонно-промислового комплексу та виробництва зброї, для яких існують окремі умови бронювання.

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мобілізація відстрочка бронювання

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