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Значительная часть украинцев, трудоустроенных после 18 мая 2024 года, потеряет бронирование

11:32, 25 ноября 2024
Кроме того, лишь половина работников государственных органов смогут получить отсрочку от мобилизации, – нардеп.
Значительная часть украинцев, трудоустроенных после 18 мая 2024 года, потеряет бронирование
Фото: РБК-Украина
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров Украины уточнил процедуру бронирования военнообязанных на период военного положения. С 1 декабря 2024 года бронирование снова будет доступно через приложение «Дія». Одним из главных изменений является требование, что для получения бронирования работник должен быть трудоустроенным на предприятии до 18 мая 2024 года. Те, кто занял должность после этой даты, больше не смогут претендовать на статус бронированного.

Как пояснил в эфире «КИЕВ24» нардеп и член Комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак, эта норма означает, что для того, чтобы работник получил бронирование, он должен соответствовать нескольким требованиям.

«Это означает, что предприятия, которые подают свои данные на бронирование, они не просто должны соответствовать тому, что последние три месяца данный работник получает заработную плату на уровне 20 тысяч гривен, или потому, что предприятие подпадает под статус критичности, которая определяется на уровне областных военных администраций, ко всему, этот работник должен был работать еще до 18 мая 2024 года», - отметил нардеп.

По словам Кицака, только 50% работников государственных органов, таких как ГБР, Нацполиция, прокуратура и НАБУ, смогут получить отсрочку от мобилизации. Министр обороны Украины имеет право увеличить этот показатель до 100% по отдельному распоряжению.

Отдельно указано, что новые критерии касаются как государственных, так и частных предприятий. Единственным исключением являются предприятия, работающие в сфере оборонно-промышленного комплекса и производства оружия, для которых существуют отдельные условия бронирования.

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мобилизация отсрочка бронирование

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